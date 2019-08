Jupiler Pro League – Première défaite pour Charleroi, battu 3-1 à Zulte Waregem

Zulte Waregem a infligé à Charleroi sa première défaite de la saison (3-1), lundi, en clôture de la quatrième journée de la Jupiler Pro League. Davy de fauw (31e), Saido Berahino (48e) et Dimitri Oberlin (90e) ont inscrit les trois buts de Zulte Waregem, Ryota Morioka (65e) a réduit l’écart. Avec 6 points, Zulte Waregem, 10e, dépasse Charleroi (11e) au classement.

Charleroi s’est créé la première occasion par Niane, dont la reprise sur un centre de Diandy ne trouvait pas le cadre (20e). Zulte Waregem répliquait par Berahino, qui tirait de peu au-dessus de l’entrée du rectangle (25e).

A la demi-heure, l’arbitre Boucaut accordait un penalty à Zulte Waregem pour une faute de Diagne sur Larin. De fauw ne tremblait pas des onze mètres (1-0).

Dès la reprise, Zulte Waregem doublait la mise au terme d’un contre magnifiquement joué: après un corner, le gardien Bossut a rapidement relancé. Trois passes plus loin, le ballon arrivait à Berahino qui n’avait qu’à déposer dans le but de Penneteau (2-0, 48e).

Charleroit aurait pu tout de suite réduire l’écart via Nurio. Son centre-tir surprenait Bossut, mais échouait sur le poteau (50e).

Le gardien de Zulte Waregem négociait ensuite mal un tir de l’entrée du rectangle de Morioka, ce qui relançait le suspense (2-1, 65e).

Dimitri Oberlin, pour son premier match sous le maillot de Zulte Waregem, se chargeait de sceller le score en fin de rencontre après une action individuelle (3-1, 90e).

Zulte Waregem signe une deuxième victoire consécutive et, avec 10 points, remonte en 10e position. Charleroi, qui restait sur une victoire et deux partages, est 11e avec un point de moins.

Le Club Bruges et Malines se partagent la première place avec 10 points, devant le Standard et l’Antwerp (9).

Source: Belga