CONCOURS ! Grâce à ce disque dur, clôturez l’été en toute sécurité !

La fin des vacances de l’été approche et avec elle s’achèvent les jours de farniente. Que vous retourniez au travail ou derrière les bancs de l’école, le devoir vous appelle. Pour rendre cette reprise un peu moins pénible, Seagate vous offre pas moins de dix disques durs externes . Vous pourrez ainsi sauvegarder rapidement et aisément toutes vos photos, vidéos et documents de vacances importants.

Ceux qui travaillent ou étudient le savent bien : votre ordinateur portable, votre smartphone et votre tablette contiennent chaque jour un peu plus de documents. Seagate, leader mondial du stockage de données, estime que la gestion de tous ces fichiers ne doit pas être un défi mais plutôt un jeu d’enfant. C’est pourquoi l’entreprise a conçu une série de disques durs portables de haute qualité : la famille Backup Plus.

Sauvegarde rapide

Un disque dur externe de la famille Backup Plus sera toujours votre meilleur allié, car malgré sa grande capacité de stockage, le disque est très fin. Il s’intègre donc parfaitement dans votre sac d’ordinateur portable ou votre sac à dos. Sa conception en aluminium est également disponible dans différentes couleurs tendance.

Grâce à ce disque, vous pouvez faire en un clin d’œil des sauvegardes de vos cours ou de vos notes. De plus, le logiciel fourni vous permet de planifier des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Il vous suffit de connecter le disque dur externe à votre ordinateur portable, Windows ou Mac OS, puis de faire une copie de tous vos fichiers en un seul clic. De quoi avoir toujours vos données sous la main.

Photos et vidéos

Les disques durs Backup Plus sont non seulement pratiques pour stocker des documents en toute sécurité, mais le lecteur externe constitue également un outil pratique pour le stockage de vos photos et vidéos. Vous êtes, par exemple, étudiant en photographie ou ingénieur en vidéo ? Ou vous voulez simplement passer en revue vos photos de vacances ? Dans ce cas, la formule Adobe Creative Cloud et l’abonnement à Mylio, qui vous sont également fournis, peuvent venir bien à point. Ces programmes vous permettent en effet d’éditer, d’organiser, de sauvegarder et de partager aisément vos photos en haute résolution. Vous pouvez aussi modifier vos instantanés à l’aide de l’interface puissante et conviviale de Lightroom CC et Photoshop CC.