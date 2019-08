Le plus vieil animal de compagnie fête ses 121 ans

Elle aura connu deux guerres mondiales, six monarques britanniques et 21 présidents américains. Tommy la tortue fête en effet ses 121 printemps et est officiellement le plus vieil animal de compagnie du monde, selon Metro UK.

Né en 1898, Tommy fait partie de la famille de Sheila Floris depuis 1909, année où sa grand-mère, Margaret Cloonan, l’a achetée au prix de 1 £, alors que la tortue avait déjà 11 ans. Sheila affirme que la longévité de Tommy peut être attribuée à son régime alimentaire à base de mauvaises herbes du jardin et de beaucoup d’amour.

Et cela semble avoir fonctionné puisque Sheila, 62 ans, qui s’occupe de Tommy depuis son enfance, a expliqué n’avoir jamais eu à l’emmener chez le vétérinaire.

(Voir la vidéo sur mobile)

« Elle ressemble à un membre de la famille, elle ressemble à une duchesse, nous avons tous grandi avec elle. » Tommy passe ses journées dans le jardin et aime particulièrement un endroit sous une haie. Tommy hiberne en outre près de six mois par an mais se réveille toujours le 1er avril.

« Tommy aime manger de l’herbe, des mauvaises herbes et des pissenlits », a ajouté Sheila. « Elle est plus facile à vivre que tout autre animal domestique. Elle ne coûte pas chère. Elle mange les mauvaises herbes du jardin, elle hiberne et se soigne elle-même. Il n’y a aucune dépense. »

D’après Sheila, Tommy pourrait encore vivre au moins 50 ans.