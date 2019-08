Des toilettes publiques anti-relations sexuelles au Pays de Galles

Une ville située sur la côte du Pays de Galles envisage d’installer des toilettes publiques qui arroseront les occupants d’eau et déclencheront une alarme si elles détectent un acte sexuel.

Les ébats seront donc interdits dans les toilettes de Porthcawl. Et la sanction sera radicale pour ceux qui seraient malgré tout tentés par un petit câlin. Si les capteurs détectent un poids et des mouvements explicites, ils déclencheront automatiquement une alarme qui ouvrira directement la porte de la cabine, tandis qu’un jet d’eau sera propulsé sur les contrevenants pour rafraîchir leurs ardeurs.

Ces mesures, destinées à protéger contre « l’activité sexuelle inappropriée et le vandalisme », vont toutefois coûter près de 170.000 £ (185.000 €) au conseil municipal de Porthcawl, selon Wales Online. Ce qui ne manque pas d’énerver certains habitants de cette commune galloise.

Toutes les toilettes seront en outre équipées d’un nettoyeur de sols et de murs à haute pression qui pourrait être utilisé soit après chaque utilisateur, soit après un certain nombre d’utilisateurs par jour. Les visiteurs de Porthcawl devront payer pour utiliser les toilettes. Cependant, le prix n’a pas encore été déterminé.

Mais sur Twitter, les commentaires pleuvent déjà.

“Weight sensitive floors to detect more than one user? What baseline weight are they using? I’m easily the weight of two teenagers, and what about people who need assistance? I have to go in with my kids.”

