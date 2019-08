Le beau geste d’un joggeur envers un sans-abri dans les rues de New York

Une vidéo filmée dans les rues de New York montrant un joggeur retirer ses chaussures pour les donner à un sans-abri a déjà ému des centaines de milliers d’internautes.

La scène s’est passée ce dimanche matin aux alentours de 9h du matin dans le quartier financier de New York City. Alors qu’elle était à bord d’un taxi, une jeune femme a été témoin d’un moment hors du commun. Sur le trottoir, un joggeur discutait avec un sans-abri à qui il venait de lui donner ses chaussures. Quelques secondes plus tard, l’homme repart en marchant à pieds nus tandis que le sdf regarde les baskets qu’il vient de recevoir.

Publiée sur Twitter par l’utilisatrice Antonella212 qui tient le compte @NYorNothing, la vidéo a été vue plus de 400.000 fois en moins de 24h.

It was 9am in the WTC area, I watched as a jogger took off his sneakers, gave them to a homeless man, & walked the NYC streets barefoot.

“Our character is what we do when we think nobody is looking.” ❤️ pic.twitter.com/LT9dnMdHo0

— Antonella212 (Instagram) (@NYorNothing) August 18, 2019