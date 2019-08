WNBA – Nouveau succès pour Washington Mystics avec Emma Meesseman et Kim Mestdagh

Washington Mystics,avec Emma Meesseman (11 points, 3 assists) et Kim Mestdagh (2 pts, 3 assists), a ajouté un 20e succès à son compteur en s’imposant de façon impressionnante encore face à Indiana Fever 107 à 68 (mi-temps: 43-34) lors des rencontres disputées dimanche dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA). Devant 4.034 spectateurs à l’Entertainment and Sports Arena de Washington, les Mystics, d’ores et déjà qualifiés pour les playoffs, ont empilé 11 victoires sur leurs 12 derniers matches, dont six d’affilée, et trônent en tête de la ligue américaine.

Emma Meesseman a joué 18 minutes pour inscrire 11 points (4/7 à 2pts, 1/4 à 3 pts) pour 3 assists, un rebond, une interception, un contre et trois fautes personnelles. Washington a planté 18 paniers à trois points, son record.

Kim Mestdagh a pu jouer 6 minutes pour inscrire 2 points (1/1 à 2pts et 0/1 à 3pts), prendre 2 rebonds et réussir 3 assists dans les rangs des Mystics.

Washington Mystics (20 victoires, 7 défaites) se déplacent à Chicago Sky, 5e (15 victoires, 10 défaites) vendredi et reçoivent New York, 11e, dimanche prochain. La phase régulière se termine le 8 septembre et les playoffs, qui réunissent les 8 premiers de la Ligue, débutent trois jours plus tard.

Source: Belga