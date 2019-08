US Open – Les Belges connaissent leurs adversaires au premier tour de qualifications côté féminin

Kirsten Flipkens entamera ses qualifications pour l’US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année, par un premier tour contre la Roumaine Irina Bara, suivant le tirage au sort effectué dimanche à la veille du début des compétitions. Trois autres Belges dans le tableau féminin sont aussi fixés sur leur parcours. Kirsten Flipkens (N.5), 33 ans, 107e mondiale, n’a encore jamais rencontré cette Roumaine de 24 ans, 194e au classement WTA.

Ysaline Bonaventure (N.9), 24 ans, 111e mondiale, sera elle opposée dans l’autre partie de tableau à l’Indienne Ankita Raina (WTA 197), 26 ans, qu’elle avait déjà croisé à Coxyde en 2014 sur surface dure. La Stavelotaine s’était inclinée 6-1, 2-6, 6-4.

Yanina Wickmayer (WTA 159), 29 ans, a hérité de son côté de la Bulgare Elitsa Kostova, 29 ans aussi, 227e mondiale, qu’elle rencontrera pour la première fois sur le circuit WTA.

Enfin, Greet Minnen (N.15), 120e mondiale, a hérité au premier tour de la Slovaque Kristina Kucova (WTA 154), 29 ans, qu’elle ne connaît pas encore non plus.

Elles vont ainsi essayer de rejoindre Elise Mertens (WTA 23) et Alison Van Uytvanck (WTA 63) directement qualifiées pour le tableau final.

Chez les messieurs, Kimmer Coppejans (ATP 138) et Ruben Bemelmans (ATP 186) doivent passer par les qualifications. David Goffin (ATP 19), qui joue dimanche la finale du Masters 1000 de Cincinnati, est le seul Belge à entrer directement dans la tableau final du simple messieurs.

Pas moins de 128 joueurs et autant de joueuses se disputeront les seize places dans les tableaux de simple qui restent à distribuer dans la 4e et dernière levée du Grand Chelem.

