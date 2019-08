US Open – Coppejans contre Korda et Bemelmans contre Moriya au premier tour des qualifications

L’Américaine Sebastian Korda (ATP 281) sera l’adversaire de Kimmer Coppejans au premier tour des qualifications pour l’US Open qui débutent lundi à Flushing Meadows, alors que le Japonais Hiroki Moriya, 214e mondiale, sera celui de Ruben Bemelmans. Ainsi en a décidé le tirage au sort effectué dimanche à New York. Kimmer Coppejans (N.31), 138e au classement ATP, 25 ans, n’a encore jamais rencontré le jeune Américain de 19 ans, fils de Petr, ancien numéro 2 mondial et vainqueur de l’Open d’Australie en 1998.

Ruben Bemelmans (ATP 186), 31 ans, jouera pour la première fois aussi sur le circuit contre le Japonais de 28 ans.

Les deux Belges, placés dans la même partie de tableau, tenteront de rejoindre David Goffin dans le tableau final. Le Liégeois (ATP 19), qui joue dimanche la finale du Masters 1000 de Cincinnati, est le seul Belge en effet à entrer directement dans la tableau final du simple messieurs.

Pas moins de 128 joueurs et autant de joueuses se disputeront les seize places dans les tableaux de simple qui restent à distribuer dans la 4e et dernière levée du Grand Chelem.

