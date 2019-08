Thierry Neuville 7e d’une course arrêtée à cause de la pluie

Après sa victoire dans la course du samedi, Thierry Neuville a pris la 7e place de la course du dimanche en TCR Germany, le championnat d’Allemagne des voitures de tourisme, au Nürburgring, en Allemagne, arrêtée en raison des mauvaises conditions météorologiques. La course de 30 minutes a débuté sur piste sèche et si Thierry Neuville, parti 10e, avait gagné deux rangs avant de rétrograder à la 12e place, la pluie a tout remis en question après six minutes.

L’averse s’est abattue sur une partie du circuit dans un premier temps, la plupart des concurrents décidaient de s’arrêter aux stands pour mettre des pneus pluie. Mais pas Neuville, qui a attendu deux tours supplémentaires avant de rentrer au moment où la pluie redoublait d’intensité, cette fois sur l’ensemble du circuit, ce qui provoqua la sortie de la voiture de sécurité.

La course a finalement été arrêtée au drapeau rouge à 13 minutes du terme et n’est pas repartie. Entre des concurrents ayant changé de pneus à des moments différents et quelques sorties de piste, le classement a été totalement chamboulé et Thierry Neuville a finalement été classé 7e. Le Saint-Vithois découvrait ce week-end le championnat d’Allemagne des voitures de tourisme sur une Hyundai i30 TCR réservée aux personnalités invitées par la marque.

Il avait remporté la Course 1 du samedi, quelques heures après avoir signé la pole position, à l’occasion de la deuxième course sur circuit de sa carrière.

Le Belge va retrouver sa Hyundai i20 WRC le week-end prochain lors du rallye d’Allemagne (22-25 août), dixième manche du championnat du Monde des rallyes (WRC) où il occupe la 3e place du classement provisoire.

