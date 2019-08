Tennis/ATP Cincinnati – Goffin, battu par Medvedev: « Daniil, tu joues de manière incroyable! « 

David Goffin (ATP 19) devra donc encore attendre quelque peu avant de remporter son premier tournoi ATP Masters 1000. Le Liégeois, 28 ans, n’a pas réussi à couronner sa belle semaine à Cincinnati par un titre, s’inclinant devant la puissance de feu du longiligne Russe Daniil Medvedev (ATP 8), 23 ans, l’homme fort du moment, qui disputait sa troisième finale en trois semaines après s’être incliné à Washington et à Montréal. « Je voudrais tout d’abord féliciter Daniil », a-t-il confié lors de la cérémonie protocolaire. « Tu as vécu une semaine incroyable. Tu joues de manière incroyable! On plaisantait encore dans les vestiaires avant le match sur le fait que tu gagnais tout à l’heure actuelle. Et tu as encore gagné. Je pense que tu es prêt pour New York », a-t-il ajouté.

David Goffin, cela dit, est également prêt pour l’US Open, qui commence le lundi 26 août. Éliminé au premier tour à Washington et Montréal, le n°1 belge s’est parfaitement remis en selle dans l’Ohio en remportant quatre matchs d’affilée – il a bénéficié du forfait du Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 77) en quart de finale – pour atteindre sa toute première finale d’un tournoi ATP Masters 1000 et retrouver une place dans le Top 15 mondial.

« C’est toujours un plaisir de jouer ici », a poursuivi le Liégeois. « Il règne une atmosphère fantastique. Avec mon coach (Thomas Johansson, NDLR.), on travaille vraiment bien pour arriver où l’on veut être. Les conditions de jeu ne sont pas faciles ici, avec la chaleur et l’humidité, mais ce fut une nouvelle grande semaine. On va continuer de la sorte à New York et par après », a-t-il conclu.

Source: Belga