Pour la première fois depuis ces dix dernières années, le musée d’art contemporain de Londres, le Tate Modern, est devenu le lieu culturel le plus fréquenté d’Angleterre, en accueillant 5,87 millions de visiteurs en 2018, rapporte le bilan annuel de l’office de tourisme Visit England.

La culture anglaise a eu la cote en 2018. La fréquentation des attractions touristiques du royaume de Sa Majesté a progressé de 2%, et celle des musées et des galeries d’art a même bondi de 6% par rapport à l’année précédente. Rappelons que 2018 a été de bon augure pour le tourisme anglais, soutenu par la naissance du troisième enfant de Kate Middleton et du Prince William et par le mariage du Prince Harry et Meghan Markle.

Détrôné par le Tate Modern

Le Tate Modern a ravi la première place du classement des musées les plus fréquentés d’Angleterre au British Museum, qui a accueilli 5,83 millions de curieux. Du jamais vu depuis ces dix dernières années. La National Gallery complète le podium, avec 5,73 millions de visiteurs.

Autre nouveauté de ce bilan : l’intérêt des voyageurs pour les lieux de culte, dont la fréquentation a augmenté de 3%.

La Tour de Londres ultra-fréquentée

Du côté des attractions touristiques payantes, la Tour de Londres reste la plus adulée, avec 2,86 millions de visiteurs qui ont approché les bijoux de la couronne. Le zoo de Chester, situé près de Liverpool, constitue la deuxième attraction touristique payante la plus fréquentée, avec 1,97 million de visiteurs. Les jardins botaniques de Kew, situés dans le quartier londonien de Richmond, ont quant à eux été visités par 1,86 million de personnes.