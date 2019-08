Proximus League – Vainqueur 4-1 de Roulers, Westerlo compte toujours le maximum de points

Westerlo a battu Roulers (4-1) dans le cadre de la 3e journée du championnat de D1B. Maxime Biset (8e, 29e) et Christian Brüls par deux fois sur penalty (20e, 40e) ont signé un doublé. Les Campinois prennent la tête avec le maximum de points (9) alors que Roulers, qui a égalisé momentanément par Wesley Van Belle (11e, 1-1), se retrouve dernier (1 point). Dans l’après-midi, Virton avait décroché son premier succès en allant s’imposer 0-3 à Lommel. Edisson Jordanov (45e), Mohamed Soumaré (68e) et David Turpel (87e) ont donné les trois premiers points aux Luxembourgeois. Virton, qui avait perdu ses deux premières rencontres sur le score de 1-0, se hisse en 5e position et Lommel recule en 6e position (1 point).

Vendredi, OH Louvain s’est imposé 3-0 au détriment du Beerschot. Sacha Kotysch (14e) et Mathieu Maertens (25e) ont vite jeté les bases du deuxième succès louvaniste et Thomas Henry l’a confirmé (54e). OHL (3e) compte six points tout comme l’Union Saint-Gilloise (2e), qui reçoit Lokeren (1 point) dimanche à 16 heures.

Source: Belga