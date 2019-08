Euro 2019 de hockey – Même menée par les Néerlandaises, Ambre Ballenghien a continué à y croire

Depuis quelques saisons, les Red Panthers se rapprochent du top mondial et les résultats de leurs duels contre les Pays-Bas notent des score de plus en plus étriqués. « C’est effectivement la première fois que l’on prend un points contre les Néerlandaises en match officiel », s’est réjouie la jeune Ambre Ballenghien, âgée de 18 ans. « Déjà en préparation, on se disait qu’il fallait y croire et qu’un jour on allait les battre, ou du moins qu’un jour on prendrait des points. A la mi-temps, on est remonté sur le terrain en se disant que c’était aujourd’hui. » La décision de Ballenghien de réclamer l’arbitrage vidéo accordant le 3e pc belge sur lequel Michelle Struijk a égalisé, a valu son pesant d’or. « Je vois un back-stick dans le cercle adverse. Si tu vois une faute, autant y aller. On a jamais mille occasions contre les Pays-Bas, il faut donc prendre la moindre qui se présente. Contre la Russie lundi ce sera fort différent. On va devoir faire le jeu et surtout être patientes. On a vu les Espagnoles mises en difficulté contre elles, s’imposant seulement 1-0 dans les dernières minutes. On ne va pas les prendre à la légère. Ce n’est pas parce qu’on a réussi le nul contre les Néerlandaises que l’on va battre la Russie 5-0. On va se préparer de la même manière, que ce soit contre la Russie ou contre l’Espagne. »

Source: Belga