Les problèmes d’érection auraient un impact sur la productivité au travail

Une étude réalisée sur 52.000 hommes issus de huit pays différents montre que les troubles de l’érection affectent le mental de ceux qui en souffrent. Selon la recherche, ce phénomène entraînerait une perte de productivité au travail et une baisse de la qualité de vie liée à la santé.

La dysfonction érectile se définit par une difficulté pour un individu de sexe masculin à avoir ou à conserver une érection dans le cadre d’une activité sexuelle pendant une période d’au moins trois mois consécutifs.

Parue dans l’International Journal of Clinical Practice, cette étude d’observation transversale a utilisé des données provenant de plus de 52.000 hommes âgés de 40 à 70 ans originaires de France, d’Italie, du Brésil, de Chine, d’Allemagne, d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, en se basant sur des enquêtes nationales sur la santé et le bien-être 2015-2016.

Une baisse de productivité au travail

Les chercheurs se sont basés sur des auto-déclarations des patients et ont évalué leurs difficultés à atteindre ou à maintenir une érection sur une période de six mois. La prévalence globale des troubles s’élevait, tous pays confondus, à 49,7% avec l’Italie en tête de liste (54,7%).

Comparés aux hommes sans troubles de ce genre, les hommes qui s’estiment touchés par le dysfonctionnement érectile ont déclaré des taux significativement plus élevés d’absentéisme au travail (7,1% contre 3,2%), de baisse de productivité au travail (24,8% contre 11,2%) et d’une implication moindre dans les activités extra-professionnelles (28,6% contre 14,5%).

Un fardeau

« Le dysfonctionnement érectile représente un fardeau important en ce qui concerne la productivité au travail et la qualité de vie liée à la santé. Une meilleure prise en charge et un dépistage plus précoce peuvent contribuer à réduire ce fardeau », concluent les auteurs de l’étude.

Cette étude comporte toutefois quelques limites dans la mesure où elle se base principalement sur les auto-déclarations des participants.