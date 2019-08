« Montrer que nous sommes les patrons chez nous face à Larnaca »

Mikael Lustig veut se qualifier avec La Gantoise pour la phase de groupes de l’Europa League de football cette saison. Les Buffalos sont en bonne position au coup d’envoi du match retour du troisième tour préliminaire qui les oppose jeudi soir (20h30) aux Chypriotes de l’AEK Larnaca, après le partage 1-1 ramené de Chypre la semaine dernière. « Mais un retour est toujours un problème, un but peut tout changer », prévient le Suédois expérimenté. « Nous voulons absolument nous qualifier pour les poules cette année, c’est pourquoi le match contre Larnaca sera très important », a déclaré le défenseur de 32 ans mercredi, au cours de la rencontre avec la presse, au centre d’entraînement d’Oostakker. « A la maison, nous jouons au football avec confiance et nous voulons le montrer dès demain (jeudi, ndlr). Larnaca ne doit certainement pas être sous-estimé. L’équipe compte dans ses rangs de nombreux Espagnols qui sont tous très forts techniquement, mais nous avons retenu la leçon du premier match. Notre objectif reste clair : montrer que nous sommes les patrons et nous qualifier pour les barrages. »

Gand est venu chercher Lustig cet été au Celtic Glasgow. Avec l’équipe écossaise, le Suédois a acquis beaucoup d’expérience en Ligue des champions les années précédentes. « Un duel européen est toujours quelque chose de spécial, surtout dans les tours de qualification », a souligné Lustig. « Le cours du match peut tourner rapidement et nous devons nous y préparer. Je pense que nous nous en sortons bien sur le plan défensif ces derniers matchs. Nous ne donnons pas beaucoup d’occasions, mais parfois nous devons défendre avec plus de roublardise, être un peu plus durs en zone de vérité. Nous travaillons là-dessus à l’entraînement et j’aide mes coéquipiers à le faire. »

Source: Belga