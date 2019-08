Les barrages de l’Europa League de football sont en vue pour La Gantoise qui sur le papier, a en effet toutes les chances de décrocher son billet jeudi soir (20h30) à la Ghelamco Arena contre l’AEK Larnaca, au 3e tour préliminaire retour. A l’aller à Chypre, où ils avaient mené pendant plus d’une heure, les Buffalos avaient néanmoins décroché un résultat, 1-1, qu’on peut qualifier de favorable. Reste maintenant à conclure, et c’est évidemment l’objectif. « Parce que cette saison », a précisé le coach Jess Thorup en conférence de presse, mercredi à Oostakker, « l’Europe, c’est vraiment très important pour La Gantoise. Cette qualification », on la veut absolument… » « On a marqué l’indispensable but en déplacement », rappelle Thorup. « Maintenant à la Ghelamco, il s’agira de leur faire comprendre dès la première minute qu’on est chez nous, et qu’ils ne vont pas passer une bonne soirée. On doit leur imposer notre football, notre loi. Un peu comme contre l’AS Eupen (6-1, ndlr), en championnat… »

Thorup, et il n’est pas le seul, regrette évidemment le but concédé à la 88e minute à l’AEK Arena.

« C’est notre défaut en ce début de saison », admet-il. « On encaisse beaucoup trop facilement. Mais on a sérieusement travaillé cela à l’entraînement…. »

« Il faut défendre en groupe. Le problème ne concerne pas seulement le gardien et les défenseurs, mais les onze joueurs. On ne devra pas laisser d’espaces à Larnaca jeudi. C’est une équipe très forte en contre-attaque, et il ne faudra pas leur laisser l’occasion de s’infiltrer dans notre dos… »

En cas de qualification La Gantoise aura rendez-vous avec Rijeka ou Aberdeen en barrages.

Les Croates ont gagné 2-0 à l’aller.

