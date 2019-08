VIDEO. Insatisfait d’avoir reçu seulement BMW alors qu’il voulait une Jaguar, il balance sa nouvelle voiture dans le fleuve

Un caprice qui en a laissé plus d’un pantois.

Un jeune indien de 22 ans a envoyé sa voiture, une BMW Série 3 flambant neuve, droit dans le fleuve. La raison ? Il était en colère car c’est une Jaguar qu’il avait demandé pour son anniversaire, et non un BMW, explique la police.

D’après CBS, ses parents disent qu’il souffre d’une maladie mentale.

Le père a voulu défendre son fils. Il affirme que celui-ci s’est retrouvé dans le lac par accident. Il aurait fait dévier sa voiture alors qu’il tentait d’éviter une antilope sur son chemin sur la route.

Quoiqu’il en soit, plusieurs personnes ont accouru pour tenter de sauver le bolide… Sans succès.

Watch: when a #Haryana ka chhora dumped his #BMW in the river because his father wouldn’t buy him a #Jaguar. pic.twitter.com/pVFGIpmY0N

— Shamsher Kainth (@shamsherkainth) 13 août 2019