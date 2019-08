Wall Street clôture en nette hausse, profitant du répit entre Washington et Pékin

Wall Street a clôturé dans le vert mardi, accueillant avec enthousiasme le report de certains tarifs douaniers supplémentaires que les Etats-Unis comptent imposer à la Chine sur des produits de grande consommation. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s’est apprécié de 1,48% à 26.279,91 points, après être monté de plus de 2% en cours de séance.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 1,95% à 8.016,36 points et l’indice élargi S&P 500 a gagné 1,50% à 2.926,32 points.

La Bourse de New York avait débuté la séance dans le rouge, préoccupée par la montée de la crise politique à Hong-Kong et la menace d’une intervention de la Chine.

Mais les indices sont brusquement passés dans le vert après un communiqué des services du représentant américain au Commerce indiquant que les taxes supplémentaires de 10% que Washington prévoit d’imposer sur les téléphones cellulaires, ordinateurs portables et autres consoles de jeux fabriqués en Chine entreraient en vigueur mi-décembre au lieu du 1er septembre.

D’autres produits, notamment liés à la santé ou à la sécurité, seront complètement exemptés de cette surtaxe.

« Ce report des tarifs est très positif. Il est interprété comme un dégel, alors que la situation (entre les Etats-Unis et la Chine, NDLR) était glaciale », a souligné Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management.

« Cela montre aussi à quel point les marchés sont sensibles à chaque nouvelle sur ce sujet alors que le commerce mondial est en train de ralentir », a continué M. Skrainka.

Wall Street a évolué ces dernières semaines au gré des évolutions sur le front commercial sino-américain, alternant entre baisses soudaines et hausses brutales.

source: Belga