Un homme de 19 ans tue son chien en le jetant du sixième étage

Lundi passé, un jeune Français de seulement 19 ans a perdu son sang-froid lors d’une dispute avec sa compagne. Il aurait alors jeté le chien par le balcon, situé au sixième étage, causant la mort de l’animal. Une pétition ayant récolté plus de 80.000 signatures réclame que la peine judiciaire maximale prévue pour ces délits soit d’application.

C’est un drame de plus qui s’est déroulé en France, et plus précisément en Bretagne. Une nouvelle fois, un chien a perdu la vie à cause d’un maître inconscient. Ce dernier, âgé de 19 ans, se disputait violemment avec sa compagne quand il a subitement balancé le chien de son balcon du sixième étage.

La pauvre bête n’est pas morte sur le coup, mais a agonisé en bas de l’immeuble. La police est intervenue dans l’après-midi et a pu interpeller l’individu. Celui-ci a été placé en garde à vue, comme le rapporte Le Télégramme. Il a maintenant été déféré au parquet et comparaîtra au mois de septembre. En attendant, il est sous contrôle judiciaire.

Une pétition pour condamner le jeune homme

Gabrielle Paillot, une citoyenne militante pour le droit des animaux qui réside à Laon, a décidé de lancer une pétition. Elle souhaite que la peine judiciaire maximale prévue par la loi pour ce genre d’actes soit d’application. Cette peine est la suivante: 2 ans de prison ferme, 30.000 euros d’amende et une interdiction définitive de détenir des animaux de compagnie.

Signée par près de 83.000 personnes, la militante affirme qu’elle a déjà lancé plus de 30 pétitions de ce type.