Liverpool ou Chelsea, un club anglais pour le premier trophée européen de la saison

Liverpool ou Chelsea, un club anglais va décrocher le premier trophée européen de la saison à l’issue de la Supercoupe d’Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions, les Reds, et le lauréat de l’Europa League, les Blues, mercredi à 21h00 à Istanbul, Turquie. Un duel pour la première fois dirigé par une arbitre féminine, la Française Stéphanie Frappart. Elle sera assistée de Manuela Nicolosi et Michelle O’Neill. C’est la première fois aussi que la Supercoupe d’Europe oppose deux clubs anglais, même si les deux formations sont abonnées à ce rendez-vous. Six fois pour Liverpool avec trois succès à la clé en 1977, 2001 et 2005. Trois fois pour Chelsea, qui l’a emporté en 1998.

Une autre première clôturera les débats: pour la première fois depuis 2013, le lauréat ne sera pas espagnol. Cette année-là, le Bayern de Munich l’avait emporté aux tirs au but contre Chelsea précisément. Depuis le Real Madrid (2014, 2016, 2017), le Barça (2015) et l’Atletico Madrid (2018) avaient mis la main sur le trophée.

Le championnat anglais a débuté cette semaine avec un succès probant de Liverpool sur Norwich City (4-1), mais Jurgen Klopp va devoir se passer de son gardien brésilien Alissson, blessé au mollet, pour cette Supercoupe. Andy Lonergan est inclu du côté des gardiens dans la sélection des 23 qui a fait le voyage en Turquie. Dejan Lovren, malade, reste lui à la maison.

Les Reds ont perdu la Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre, contre Manchester City et ne voudraient pas manquer une seconde occasion de remplir encore un peu plus la galerie des trophées. Divock Origi, buteur contre Norwich, est dans la sélection des 23.

Du côté de Chelsea, orphelin désormais d’Eden Hazard, il s’agira de réagir déjà après le camouflet subit à Manchester United (4-0) en Premier League. Frank Lampard ne compte pas lui sur Michy Batshuayi.

La rencontre aura lieu au Besiktas Park Stadium d’une capacité de 41.000 places.

Source: Belga