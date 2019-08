Ligue des champions – Les Autrichiens de Linz adversaires de Bruges en barrage

Ce sont les Autrichiens du LASK Linz qui se dresseront sur le chemin du Club de Bruges à partir de la semaine prochaine en barrage aller de Ligue des champions. Les vice-champions d’Autriche ont battu les Suisses de Bâle 3-1 mardi et ont donc augmenté l’avantage acquis à l’aller (1-2). Le vainqueur du duel entre les Blauw en Zwart et Linz (20 août – 28 août) se qualifiera pour la phase de poules de Ligue des Champions. Ce mardi, Linz est parvenu à prendre l’avantage à l’heure de jeu grâce à Reinhold Ranftl (59e). Kemal Ademi a relancé le suspense en fin de rencontre en égalisant à 1-1 (80e) mais Thomas Goiginger (89e) et Marko Raguz (90e+4) se sont chargés d’assurer la qualification de Linz.

Linz avait surpris les observateurs la saison dernière en terminant deuxième du championnat autrichien alors qu’il venait d’être promu. Il s’agit de la première participation du club à la Ligue des champions.

En début de soirée, le Club de Bruges avait partagé 3-3 en déplacement au Dynamo Kiev et décroché son ticket pour les barrages.

Source: Belga