L’homme qui a poignardé un voisin à Zonnebeke a agi sur un coup de tête

Le trentenaire qui a poignardé son voisin à Zonnebeke (Flandre occidentale) jeudi dernier, a agi sur un coup de tête, a indiqué mardi son avocat, Me Randall Huysentruyt. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre. La victime a été poignardée par son voisin dans le quartier du Boudewijnpark, non loin du parc d’attractions Bellewaerde. Les deux hommes se disputaient souvent, pour des problèmes de nuisances sonores notamment.

« A un moment donné, il est sorti de ses gonds », selon son avocat. « Il a agi sur un coup de tête. C’est également ce qu’il a dit lors de ses interrogatoires avec la police et le juge d’instruction. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre, mais cela pourrait toujours être requalifié en homicide involontaire. »

L’enquête devra définir s’il y avait ou non une forme de préméditation. L’homme a comparu devant la chambre du conseil mardi et reste en détention. Sa compagne a également été arrêtée, puis relâchée.

Source: Belga