Honduras: les violences ont fait plus de 7.400 déplacés depuis 2016

Plus de 7.400 habitants du Honduras ont dû abandonner leurs domiciles depuis 2016 à cause des violences perpétrées par les gangs et les narcotrafiquants, a annoncé lundi dans un rapport la Commission nationale des droits humains (Conadeh), un organisme officiel. Le nombre de déplacés entre 2016 et juin 2019 a atteint 7.446 en raison de menaces, d’assassinats de proches, de tentatives d’extorsion ou encore de recrutement de mineurs par les gangs, selon le rapport qui souligne « la gravité du problème des déplacements forcés au Honduras ».

Le Honduras, situé dans le « triangle de la mort » avec ses voisins salvadorien et guatémaltèque, est gangréné par les « maras », des gangs qui contrôlent le trafic de drogue et le crime organisé.

Ce pays de 9,43 millions d’habitants pâtit d’un taux d’homicide parmi les plus forts au monde -hors conflit-, estimé à 41,2% pour 100.000 habitants en 2018 par l’Observatoire universitaire de la violence.

Ce phénomène provoque une vague d’émigration clandestine vers les Etats-Unis, notamment de mineurs qui craignent d’être enrôlés de force par les gangs, prenant parfois la forme de spectaculaires « caravanes » de milliers de Honduriens cheminant à pied.

Mi-2018, plusieurs centaines d’enfants Honduriens ont été séparés de leurs parents aux Etats-Unis au nom de la politique de « tolérance zéro » sur l’immigration illégale de Donald Trump, qui a dû renoncer à cette pratique face au tollé provoqué.

source: Belga