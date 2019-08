VIDEO. Une mère sauve son enfant d’un prêtre violent

Lors de sa cérémonie de baptême, un bébé s’est retrouvé très violemment plongé par un prêtre dans les fonts baptismaux. Sa maman a dû accourir pour le sauver du religieux.

Dans une église à Gatchina, non loin de Saint-Pétersbourg, un prêtre orthodoxe russe a eu un comportement violent avec un bébé qu’il devait baptiser. Âgé d’à peine un an et sans défense, l’enfant se débattait dans ses bras.

Sur ces images interpellantes, relayées par Metro UK, on voit le prêtre plonger et maintenir l’enfant dans l’eau des fonts baptismaux. Des gestes qualifiés de violents, et répétés à maintes reprises, malgré les pleurs du petit et les cris de la mère. Effrayée, celle-ci s’est précipitée pour retirer son fils des bras du religieux.

La maman se souvient de la scène avec émotions : « il faisait tout pour blesser l’enfant. Il voyait bien qu’il était trop grand et qu’il était impossible de le plonger dans de si petits fonts. »

« Il aurait dû éclabousser son visage d’un peu d’eau. Mais il a décidé de le faire à sa manière. » D’après elle, son fils a des blessures à l’épaule et à la nuque, conséquences de cet acte violent. Il serait aujourd’hui « effrayé de tout », souffrant de « panique et d’hystérie ».

Le prêtre suspendu par l’Église

Le prêtre s’est défendu sur le moment : « ça fait 26 ans que je baptise des enfants de cette façon », a-t-il asséné. Peu de temps après, il a accusé la mère ne pas être « suffisamment religieuse ». « Elle n’était pas prête pour le baptême », ajoutait-t-il.

Il maintenait : « l’enfant n’a pas avalé d’eau et n’a pas frappé contre les bords des fonts baptismaux. J’ai simplement fait mon devoir envers l’Eglise ».

L’Église a tout de même qualifié le baptême de « violent » et a suspendu le prêtre en question pour un an.