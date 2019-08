L’appel à l’aide des parents de Lisa, qui ont besoin de 380.000 € pour traiter son cancer

A seulement 9 ans, Lisa souffre d’une forme extrêmement rare du cancer. Si des traitements existent, ils ne sont toutefois pas remboursés et coûtent une fortune. L’Inami tarde à donner des nouvelles aux parents de la petite fille mais le temps presse. Ils ont donc décidé de se tourner vers le public.

L’histoire touchante de Lisa, ce sont ses parents qui la partagent sur une longue publication Facebook, sur laquelle ils demandent de l’aide à leurs proches. « En juin 2013, le ciel nous est tombé sur la tête, notre Lisa est atteinte d’un neuroblastome de stade 4. C’est une forme très rare de cancer pédiatrique. Après s’être battue pendant 1 an, elle était en rémission depuis mi-2014, on touchait presque au but lorsque soudainement, en décembre 2018, Lisa a rechuté tardivement », expliquent avec tristesse Grégory Sevastos et Kathleen De Swert.

L’heure n’est bien entendu pas à la résignation et avec leur oncologue, ils décident de mener tous ensemble le combat. D’ailleurs, la petite fille réalise trois traitements particulièrement lourd: la chimiothérapie, une MIBG thérapeutique qui est un traitement radioactif et une allo greffe de cellules souches hématopoïétiques de sa maman.

Un traitement hors de prix

Pour bien faire, il faudrait également mener une immunothérapie, ce qui augmenterait significativement ses chances de guérison, mais il y a un hic: « Malheureusement, ce dernier médicament (le QARZIBA) n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale belge et coûte horriblement cher : 380 000€, bien qu’il fasse ses preuves en Allemagne où ce traitement est pris en charge par la sécurité sociale. Le temps ne joue pas en notre faveur. En effet, le traitement doit absolument débuter entre le 15/07/2019 et le 10/11/2019 maximum. »

Dès lors, en partenariat avec l’ASBL Aide aux Enfants Cancéreux (AEC), les parents demandent à toute la Belgique et au reste du monde de se mobiliser. « L’AEC met à notre disposition un numéro de compte. Ceci rend tout don de 40€ ou plus déductible des impôts (et vous recevrez une attestation en règle). C’est aussi eux qui géreront les paiements du traitement directement. Dans la possibilité où il resterait de l’argent inutilisé, celui-ci irait à l’AEC », précisent les parents.

Voici les informations pratiques:

Le compte expressément créé par l’Asbl pour Lisa est le BE71 3631 6440 8269 avec la communication « Lisa ». Nous avons également ouvert un site web: www.lisaforlife.be.