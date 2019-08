VIDEO. Une ado terrorise son chien en le mettant dans le sèche-linge

Une adolescente américaine a été incendiée de messages délétères et pour cause: sur son compte Instagram, elle est vue en train de « s’amuser » à mettre son chien dans le sèche-linge. La police et People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ont été massivement sollicitées par les internautes et le compte Instagram de cette ado a été supprimé depuis.

La jeune adolescente, dont l’identité n’a pas été révélée, serait originaire de Dallas. Sur la vidéo qu’elle a postée, on la voit placer son chien dans le sèche-linge, avec un énorme sourire. Aux personnes qui la suivent, elle indique, hilare: « Je vais le faire, je vais le foutre dans le sèche-linge. Il adore ça! » Dans les commentaires, on voit d’ailleurs ses followers encourager l’inconsciente à traumatiser son chien.

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY — Malissa (@sasaaok) August 10, 2019

Pas si drôle que ça

Cette vidéo, elle a beaucoup moins fait rire les internautes qui ont jugé ce comportement inadmissible. Le chien, un Shih Tzu, sort d’ailleurs désorienté et apeuré de la machine quelques secondes plus tard. » Que quelqu’un appelle la police, certaines personnes ne méritent pas d’avoir des chiens. Ce n’est pas comme cela qu’on les traite », a estimé un internaute sur Twitter, retweeté plus de 8.000 fois.

Ni la police locale, ni la PETA n’ont réagi à l’heure actuelle.