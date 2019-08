Le typhon Lekima tue 43 personnes en Chine

Le typhon Lekima a tué 43 personnes et fait 17 disparus après son passage dans l’est de la Chine, selon les autorités lundi. Pas moins de 38 personnes sont décédées dans la province de Zhejiang, où 10 personnes y étaient aussi portées disparues lundi matin, selon le média public chinois CCTV.

Des pluies diluviennes ont causé des glissements de terrain qui ont bloqué des rivières, créant un réservoir artificiel. Quand ce barrage a cédé, l’eau a inondé le village de Yantan.

Cinq personnes sont aussi décédées et sept autres portées disparues dans la province de Shandong.

Le typhon a provoqué la réinstallation de plus de 183.000 personnes dans la province. Les pertes sont estimées à 211 millions de dollars, selon les autorités.

Au total, près d’un million de personnes sur le chemin de Lekima ont dû être évacuées.

Le typhon au aussi touché vendredi le Japon, y faisant des disparus, et Taïwan, y tuant une personne.

Source: Belga