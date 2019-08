Denis Odoi reste fidèle à Fulham

Denis Odoi a renouvelé son contrat avec Fulham qui venait à expiration, a annoncé lundi via twitter le bureau d’agents Stirr Associates qui gère les intérêts de l’ancien défenseur d’Anderlecht. La durée du nouveau contrat n’est par contre pas mentionnée. La relégation du club londonien et son retour dans le Championship, la D2 anglaise de football, n’a donc pas incité Odoi à le quitter. Pas maintenant, en tout cas. Odoi, 21 ans, entame ainsi une quatrième campagne à Craven Cottage. Fulham l’avait en effet recruté à Lokeren au cours de l’été’2016. Il a déjà disputé 112 matches officiels pour son compte, marquant six buts. Il était titulaire lors des deux premières rencontres de la saison à Barnsley (1-0), et contre Blackburn Rovers (2-0), samedi.

Il avait auparavant défendu les couleurs d’Oud-Heverlee Louvain (2006-2009), Saint-Trond (2009-2011) et Anderlecht (2011-2013).

Source: Belga