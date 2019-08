Une femme de 91 ans terrorisée par les employés d’une maison de retraite

Aux États-Unis, la famille de Margaret Collins, 91 ans, a porté plainte contre deux employés de la résidence pour personnes âgées où elle était admise. Ils avaient publié en ligne une vidéo où ils se moquaient d’elle et où ils la terrorisaient.

Les images diffusées par les médias américains font froid dans le dos. Elles concernent Margaret Collins, une arrière-arrière-grand-mère de 91 ans atteinte de démence.

Deux aides-soignants ridiculisent la vieille dame

Brayan Cortez et Jamie Montesa, deux aides-soignants qui s’occupaient d’elle dans une maison de retraite, se sont amusés à la ridiculiser. Les deux jeunes employés ont publié sur Snapchat une vidéo de la vieille dame dans un état de détresse. Couchée dans son lit, elle agite les bras pour repousser la blouse que les aides-soignants s’amusent à agiter devant elle. Or, ils le savaient très bien, Margaret Collins a une peur phobique des blouses d’hôpital et elle ne peut pas les voir.

La vidéo publiée sur Snapchat

Les deux jeunes gens ont ensuite publié la vidéo sur Snapchat avec la mention « Margaret déteste les blouses » accompagnée de deux emojis qui pleurent de rire. La famille a fini par tomber sur la vidéo qui date de décembre 2018. Les deux employés ont été renvoyés de la maison de retraite. Arrêtés par la police, ils doivent désormais faire face à des poursuites judiciaires.

« La vie privée de Margaret a été violée »

«Elle agite les bras pour une seule raison : elle n’a pas la mobilité pour s’en aller. C’est la seule façon pour elle de se protéger», a estimé le fils de Margaret Collins qui a également décidé de poursuivre en justice la maison de retraite. « La vie privée de Margaret a été violée. Ils n’avaient pas le droit d’avoir des téléphones dans la chambre », a quant à lui indiqué l’avocat de la famille Collins.

La famille réclame 1 million de dollars

Les enfants de la nonagénaire accusent également l’établissement d’avoir attendu plusieurs semaines avant de renvoyer les deux aides-soignants. La famille réclame ainsi plus d’un million de dollars de dommages pour le préjudice subi par leur mère. Aujourd’hui, elle ne vit plus dans cette maison de retraite mais elle reste très anxieuse et traumatisée par les événements, a souligné la famille.

Le procès de Brayan Cortez et Jamie Montesa aura lieu dans les prochains jours.