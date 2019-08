Audi va se lancer sur le marché de la trottinette électrique

Audi a dévoilé son prototype e-tron, un hybride mi-trottinette, mi-skateboard pour « riders sportifs ». Il s’inspire de la tendance à la mobilité multimodale qui fleurit en milieu urbain. Selon le constructeur, l’enfourcher donne l’impression de « surfer sur les vagues ».

À premier abord, l’e-tron ressemble simplement à une trottinette électrique standard. Mais en action, sa filiation avec le skateboard devient plus évidente.

Functionality and #style: With the #Audi #etron #scooter, we are launching the combination of an #eScooter and a #skateboard onto the market. How it works: https://t.co/ng6lLBZKL3 pic.twitter.com/POpTLElhOY

— AUDI AG (@Audi_Press) August 5, 2019