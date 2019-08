Tournoi de qualification olympique de volley – La Belgique bat la Corée du Sud pour l’honneur

La Belgique a battu la Corée du Sud 3 sets à 0 (27-25, 25-21 et 26-24) dans son 3e et dernier match du tournoi de qualification olympique de Rotterdam, dimanche aux Pays-Bas. Cette rencontre entre la 12e et la 24e nation mondiale était disputée pour l’honneur, aucune des deux formations ne pouvant terminer à la 1e place, synonyme de billet pour les Jeux de Tokyo en 2020. Les Red Dragons avaient perdu toute chance de finir en tête après leurs deux défaites 3-1 face aux Etats-Unis (FIVB 2) vendredi et 3-0 face aux Pays-Bas (FIVB 15) samedi.

Ce sont les Etats-Unis, médaille de bronze des JO 2016 à Rio, qui ont décroché le billet pour les Jeux de Tokyo, après avoir battu les Pays-Bas 3-1 (25-18, 25-20, 17-25, 25-21) dimanche.

La Belgique aura une seconde chance de se qualifier pour les Jeux en janvier lors du tournoi européen de qualification olympique de Berlin.

La Belgique n’a participé qu’à un seul tournoi olympique masculin de volleyball, en 1968 à Mexico. Elle avait pris la 8e place sur dix.

Les Yellow Tigers, l’équipe nationale féminine belge de volley (FIVB 19), n’étaient elle non plus pas parvenues à se qualifier pour les Jeux de Tokyo. La Belgique (FIVB 19) a battu le Kénya (FIVB 20) 3-0 au tournoi de Catane, en Sicile, mais a concédé deux défaites sur le score de 3-0, face aux Pays-Bas (FIVB 7) et l’Italie (FIVB 8), qui l’ont privée de la 1e place qualificative.

Source: Belga