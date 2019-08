Proximus League – Nul blanc entre Lokeren et Lommel

Lokeren et Lommel ont partagé l’enjeu 0-0 dimanche au stade du Daknam de Lokeren lors de la 2e journée de Division 1B, le premier match à domicile pour le Sporting waeslandien, relégué de D1A la saison dernière. Il s’agit du premier point pris par les deux équipes. La semaine dernière, Lokeren avait été battu par le Beerschot et Lommel par Westerlo.

Westerlo, qui a battu OHL 1-0 vendredi, et l’Union Saint-Gilloise, qui s’est imposée 0-1 à Virton samedi, sont les deux seules équipes avec le maximum de 6 points sur 6. Le Beerschot, qui a fait 1-1 à Roulers samedi, est 3e avec 4 points. Suivent OHL (3), Lokeren (1), Lommel (1), Roulers (1) et Virton (0).

Source: Belga