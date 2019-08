Mondiaux d’aviron juniors – Tristan Vandenbussche médaillé d’argent en skiff

Tristan Vandenbussche (Bruges TR) est devenu vice-champion du monde en skiff dimanche lors de la dernière journée des championnats du monde d’aviron pour juniors sur le site olympique des JO 2020, le Central Breakwater situé dans la baie de Tokyo. Champion d’Europe en titre, Tristan Vandenbussche n’a été devancé que par le Biélorusse Ivan Brynza. Il avait réussi le 5e chrono des demi-finales.

La paire du KR Sport Gand Henri Steyaert et Florian Chalmet, 5e aux championnats d’Europe d’Essen, a pris de son côté la 6e et dernière place de la finale A.

En deux de couple féminin, Jeanne Lenom et Caitlin Govaert (RCAE Liège-UN Bruxelles), 4es de l’Euro de Essen en mai, ont pris la 2e place de la finale B et terminent 8es.

. Résultats:

JUNIORS

– Skiff

Finale A

1. Ivan Brynza (Blr) 7:15.98

2. Tristan Vandenbussche (BEL) 7:18.92

3. Tim Roth (Sui) 7:20.61

4. Gennaro di Mauro (Ita) 7:26.27

5. Emil Neykov (Bul) 7:38.17

6. Piotr Plominski (Pol) 7:42.49

– Paire:

Finale A:

1. Florin Arteni-Fintinariu/Alexandru Gherasim (Rou) 6:56.79

2. Achille Benazzo/Alessandro Bonamoneta (Ita) 6:59.64

3. Kasper Virnekaes/Tom Tewes (All) 7:00.63

…

6. Henri Steyaert/Florian Chalmet (BEL) 7:18.22

JUNIORES

– Deux de couple:

Finale B:

1. Anna Benazzo/Giulia Bosio (Ita) 7:33.27

2. Caitlin Govaert/Jeanne Lenom (BEL) 7:37.19

3. Delaney Evans/Taylor English (USA) 7:40.72

Source: Belga