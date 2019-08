Jupiler Pro League – Première victoire, 2-1, de Charleroi, contre l’Antwerp, qui perd le contact avec Bruges

Suspense au Mambourg ! L’Antwerp, qui remontait sur la scène belge trois jours après avoir battu le Viktoria Plzen 1-0, jeudi au Stade Roi Baudouin, allait-il également s’imposer contre Charleroi, et rejoindre le Club Bruges en tête de la Jupiler Pro League (D1A) avec le maximum des points après trois journées? Ou laisser les Blauw en Zwart seuls aux commandes du championnat? Réponse: tapez 2. Les Zèbres ont en effet gagné 2-1, Jérémy Perbet arrachant la victoire, peu après avoir manqué la conversion d’un penalty. Un coup-franc du Portugais Ivo Rodrigues, le buteur anversois en Europa League, n’a pas surpris le gardien carolo Nicolas Penneteau à la 11e minute.

Sinan Bolat par contre, trop avancé et lobé par Massimo Bruno, fut sauvé par la transversale (20e).

Bruno sollicita encore de loin l’ancien portier du Standard, qui cette fois dévia le ballon en corner (31e).

Penneteau se précipita ensuite pour intercepter une ouverture de Rodrigues destinée à Dieumerci Mbokani (38e).

On avouera qu’il ne s’était pas encore passé grand chose lorsque Nathan Verboomen siffla la mi-temps (0-0).

Et cela ne s’arrangea pas à la reprise. Du moins lors des dix premières minutes.

L’ex-carolo Amara Baby a en effet marqué à la 55e après une longue rentrée en touche de Ritchie De Laet, et un cafouillage au cours duquel la « main » de Sander Coopman n’a pas échappé à l’assistance-vidéo (VAR).

Goal annulé par l’arbitre, qui lui n’avait rien vu.

Au lieu d’être menés, les Zèbres allaient prendre l’avance au marquoir de belle façon à l’heure de jeu.

Bruno feinta en effet joliment De Laet, avant de centrer du droit vers Mamadou Fall.

Celui-ci reprit impeccablement le ballon qui avait surmonté Simen Juklerod (1-0, 60e).

L’égalisation à la 75e (1-1), résulta à nouveau d’une longue rentrée signée De Laet.

Le ballon arriva à Mbokani qui centra en retrait pour Lior Refaelov.

On ne sait pas ce que vérifia le VAR, mais le goal de l’Israélien qui avait remplacé Baby 6 minutes plus tôt, fut finalement accordé.

Jérémy Perbet entra alors au jeu pour tenter de redonner l’avantage aux Carolos.

Il en eut d’ailleurs tout de suite l’occasion lorsque Fall, bien lancé en profondeur, fut fauché par Bolat, lequel se racheta en détournant le penalty du Français.

Mais Perbet arracha quand même la victoire en reprenant à bout portant un ballon relâché par le portier anversois, qui avait empêché Faris Haroun de marquer contre son camp (2-1, 90e).

Un but validé, alors que le 3-1 fut refusé à David Henen à la 3e des sept minutes de temps additionnel.

Charleroi, toujours invaincu, n’en conserva pas moins sa première victoire, après deux nuls (1-1) contre La Gantoise et à Courtrai.

L’Antwerp perd en revanche le contact avec Bruges…

Source: Belga