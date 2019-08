Boris Johnson promet 20.000 policiers de plus dans les rues

Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite poster 20.000 agents de police supplémentaires dans les rues pour « combattre sévèrement le crime », a-t-il annoncé dimanche dans une tribune du journal « Mail on Sunday ». Sur Twitter, le dirigeant conservateur a également promis 10.000 places supplémentaires dans les prisons. « Nous devons condamner sévèrement le crime. Cela signifie: condamner sévèrement les criminels », a écrit Boris Johnson dans une carte blanche publiée par le « Mail on Sunday ». Dans une vidéo sur Twitter, il a ajouté: « mon boulot est de rendre vos rues plus sûres ».

Le Premier ministre a l’intention d’élargir les pouvoirs d’arrestation et de fouille de la police. Un projet-pilote est déjà en cours et va être étendu à 8.000 policiers en Angleterre et au Pays de Galles. Les agents concernés n’auront plus besoin de l’autorisation d’un officier de police supérieur pour interpeller et fouiller un suspect.

Le Parti travailliste, dans l’opposition, a critiqué « une recette éprouvée et testée pour semer le trouble, et non réduire la violence », selon les propos de la députée Diane Abbott.

Les déclarations de Boris Johnson surviennent quelques jours après qu’un policier a été attaqué à la machette à Londres. La société britannique est par ailleurs sous tension à l’approche du Brexit, prévu le 31 octobre et que M. Johnson s’est engagé à respecter avec ou sans accord.

Plusieurs commentateurs estiment que le successeur de Theresa May prépare déjà sa campagne électorale car il s’attend à des élections anticipées en raison de l’impasse parlementaire sur le Brexit.

