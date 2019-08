Allemagne: deux hommes subissent la vindicte populaire après avoir tué un oiseau rare

Samedi en Allemagne, une foule en colère a attaqué deux jeunes hommes qui avaient tué un Grand Tétras, a rapporté dimanche la police de Titisee-Neustadt, en Forêt Noire. Les deux hommes, âgés de 20 et 22 ans, avaient tué le Grand Tétras avec une bouteille, alors qu’ils rentraient chez eux samedi après-midi, après une fête arrosée. Ils ont déclaré à la police que le volatile, une espèce en déclin sévère, les avait menacés et qu’ils avaient agi pour se défendre.

Après l’incident, des témoins ont attrapé les deux jeunes. Une foule d’individus en colère les a alors frappés et a versé de la bière sur eux. La police a ouvert une enquête pour déterminer le rôle des différentes parties prenantes.

Le Grand Tétras est une espèce d’oiseau menacée d’extinction en Allemagne et ailleurs en Europe. Mais les rencontres avec les humains ne sont pas inhabituelles dans les régions où il vit. Le mâle est très territorial. En Forêt Noire, un plan d’action est en cours pour stabiliser la population.

source: Belga