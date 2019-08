Comment protéger son jardin pendant les fortes chaleurs ?

Lorsque les températures grimpent, les plantes de notre jardin peuvent parfois, et très vite, être soumises à de rudes épreuves si l’on n’en prend pas soin.

En cas de fortes chaleurs et encore plus qu’en temps normal, il est essentiel de bien arroser ses plantes. Il ne faut pas le faire en pleine journée lorsque les rayons de soleil sont les plus forts sous peine de voir vos plantes brûlées à cause de l’effet de loupe ou de voir l’eau s’évaporer. Généralement, on conseille donc d’arroser ses plantes à la racine en soirée ou tôt le matin pour que l’eau descende progressivement en terre et atteigne les racines.

Vos plantes et fleurs en pots auront, elles, probablement besoin d’un arrosage plus régulier que celles se trouvant dans des parterres. Pour éviter qu’elles surchauffent, mettez-les si possible à l’ombre ou au pied d’un mur en les hydratant régulièrement. Pour savoir si votre plante a besoin d’eau, le plus simple reste de sentir vous-même la terre avec votre doigt. S’il ressort propre et sec, votre plante a alors probablement besoin d’être arrosée. On privilégiera également une eau à température ambiante plutôt qu’une eau froide qui risque de provoquer un choc thermique. Une autre astuce pour le bien-être de vos plantations en pot est tout simplement de rempoter vos fleurs dans un pot plus grand, de préférence en terre cuite pour une meilleure isolation. Leurs racines se développeront plus et puiseront donc plus facilement dans les réserves d’eau.

Pour que vos plantes survivent plus longtemps, pensez également à pailler vos parterres. La paille permet en effet de garder l’humidité et limite le développement de mauvaises herbes qui pourraient capter l’eau nécessaire au développement de vos plantations. Optez pour une paille claire qui aura l’avantage de réfléchir les rayons du soleil, ce qui permet de diminuer la température au sol.

Attention à votre pelouse

En ce qui concerne votre pelouse, évitez de la tondre lorsque le mercure grimpe. De nombreux sites conseillent même de la laisser à une hauteur de huit à dix centimètres. De cette manière, la chaleur au niveau du sol sera moins importante et l’herbe projettera de l’ombre sur la terre. Une herbe plus longue permet également à la pelouse de mieux retenir la rosée du matin, un avantage non-négligeable lors de périodes de fortes chaleurs.

Alors que l’on aurait naturellement envie d’arroser sa pelouse fréquemment lorsqu’il fait chaud, un arrosage intempestif peut représenter un danger encore plus grand que la chaleur. «Il faut savoir que la plupart des plantes résistent à la chaleur, il en va de même pour le gazon. Son métabolisme s’arrête. Quand il fait trop chaud, son système de transpiration se bloque, et donc son métabolisme ralenti, voire s’arrête complètement. Dans ce cas, arroser en grande quantité est inutile: l’eau ne sera pas absorbée», explique Alain Delavie, directeur de rédaction du magazine de jardinage Rustica au site Atlantico. Selon lui, un arrosage intempestif risque de pourrir les racines et de favoriser le développement de champignons. A contrario, pas de panique si votre herbe jaunit à cause de la chaleur, elle redeviendra verte dès que les températures diminueront. En fonction de la hauteur de votre herbe et de la température, de nombreux sites spécialisés conseillent d’arroser la pelouse entre une et deux fois (maximum) par semaine. Il vaut mieux privilégier un arrosage important et lent qui va permettre à l’eau de pénétrer en profondeur dans le sol à des petits arrosages réguliers qui seront superficiels et inutiles.

En ce qui concerne la tonte de vos autres plantations, il faut avoir conscience que plus une plante est grande, plus elle aura besoin d’eau pour survivre. Il peut donc être utile de les couper, particulièrement les vivaces, pour limiter la taille de votre plante et lui permettre de mieux résister à la chaleur.

Enfin, choisissez vos plantes en fonction de l’exposition de votre jardin. Certaines plantes, comme la lavande, apprécient les longues périodes ensoleillées. (cd)