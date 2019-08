Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Fito (réf. 16121)

J’étais un chien de chasse mais un beau jour mon maître a décidé que je ne valais plus rien… trop vieux, trop lent, inutile… J’ai été abandonné sans rien comprendre… Je suis un pépère tranquille, calme et un peu solitaire. Je m’entends bien avec les autres chiens, mâles et femelles. Je ne comprends pas encore vraiment lorsqu’on veut me faire un câlin car je n’en avais jamais reçu auparavant… Chez qui pourrai-je vivre une retraite paisible ?

Sexe mâle Age 10 ans Race Epagneul breton Taille 50 cm Pelage Poils courts Poids 17 kg

King (réf. 15923)

Je suis un jeune chien jouette et sociable avec tout le monde. J’adore partir en balade et une famille sportive me conviendrait bien. Je m’entends bien avec les autres chiens, mâles et femelles. Je ferai un bon chien de famille et j’ai d’ailleurs déjà l’habitude de vivre dans une maison. Qui a une place pour moi dans son cœur ? Je ne demande qu’à vous rendre heureux !

Sexe mâle Age 1 an Race Croisé Taille 55 cm Pelage Poils courts Poids 18 kg

Florentine (réf. 15765)

Je suis ce qu’on appelle un BON chien, un caractère en or ! Je suis calme en voiture, et en promenade je me comporte parfaitement. Je ne tire pas en laisse et si on s’arrête pour prendre un verre à une terrasse, je me couche sagement et je savoure l’attention et les biscuits qu’on m’offre. Je suis gentille et sociable avec tous. J’aimerais tant pouvoir montrer toutes mes qualités à mon maître…

Sexe Femelle Age 3,5 ans Race Podenco Taille 52 cm Pelage Poils courts Poids 16 kg

Vous êtes intéressé par Fito, King, Florentine ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr