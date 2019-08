Météo – Éole est de sortie en compagnie de belles éclaircies

Le vent sera de sortie ce samedi, se drapant dans des bourrasques jusqu’à 70 voire 80 km/h à la mer, tandis que le ciel sera partagé entre nuages et belles éclairices, annonce l’Institut royal météorologique. De modéré à assez fort au sud-ouest, le vent soufflera assez fort à fort dans l’intérieur des terres. La mer, de bonne compagnie, sera tempétueuse. Les maxima oscilleront entre 21 et 25°C.

Le temps restera sec durant la nuit sous un ciel peu à partiellement nuageux. Le mercure descendra jusqu’à 12 à 16°C. Les rafales diminueront quelque peu pour être comprises entre 40 et 60 km/h.

Éole partira tranquillement se coucher le dimanche et le vent ne sera plus que modéré. De faibles ondées pointeront peut-être le bout de leur nez au littoral et en Gaume, sous des maxima compris entre 20 et 23°C.

Source: Belga