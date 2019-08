Les premiers participants de la Dodentocht ont bouclé le parcours de 100 km en sept heures

Les premiers participants de la Dodentocht ont franchi samedi matin à Bornem la ligne d’arrivée, sept heures après s’être lancés à l’assaut de cette course de 100 km. Aucun gagnant n’a été désigné puisque cette épreuve physique n’est pas une compétition. Une quinzaine de coureurs sont arrivés ensemble après avoir bouclé cette « marche de la mort » qui s’étale sur le Petit Brabant, entre Anvers, Bruxelles et Gand. Le reste des 13.000 autres courageux doit terminer le parcours d’ici 21h00, soit 24h après le départ, pour voir sa performance prise en compte.

Le vent et quelques averses sont également de la partie lors de cette 50e édition mais la température est idéale pour la marche, estime l’organisation.

La boucle part de Bornem en province d’Anvers, pousse une pointe jusque Merchtem dans le Brabant flamand et remonte par Buggenhout en Flandre orientale. Certains passages, abandonnés lors des précédentes éditions, ont refait surface pour cette édition anniversaire.

De nombreux postes de contrôle et de secours sont disposés le long du parcours pour accueillir les participants qui auraient besoin d’une petite pause, d’un ravitaillement ou de soins prodigués par la Croix-Rouge.

