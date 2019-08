La Néerlandaise Amy Pieters championne d’Europe de cyclisme sur route en ligne

La Néerlandaise Amy Pieters est devenue championne d’Europe de cyclisme sur route en ligne, samedi à Alkmaar aux Pays-Bas à l’issue d’une course disputée sur 115 km. Elle s’est imposée dans un sprint à trois devant l’Italienne Elena Cecchini et l’Allemande Lisa Klein. Les Pays-Bas ont de suite durci la course envoyant cinq des leurs dans un groupe d’attaque de 15 coureuses. Les Belges étaient piégées et devaient forcer la poursuite, qui aura duré un tour. L’écart montait à une trentaine de secondes à 8 tours (sur les 10) de l’arrivée (environ 90 km).

A 82 km de l’arrivée, Lotte Kopecky a chuté sur une portion pavée forçant l’une des prétendantes au podium à une énergique poursuite derrière le deuxième peloton au moment où la jonction s’est faite à l’avant, à 7 tours de l’arrivée.

Amy Pieters, Elena Cecchini et Lisa Klein, vice-championne d’Europe du contre-la-montre jeudi, sont ensuite parties devant. L’écart est monté au-delà des deux minutes et le trio n’a plus été repris.

Amy Pieters, 28 ans, succède à l’Italienne Marta Bastianelli au palmarès de l’Euro féminin.

