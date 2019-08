La circulation des trains interrompue entre Gembloux et Namur en raison d’un vol de câbles

Les trains ne circulent plus entre Gembloux et Namur, sur la ligne 161 qui relie la capitale wallonne à Bruxelles, en raison d’un vol de câbles à Lonzée, a indiqué samedi vers 9h00 le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel. Un service de navettes a été mis en place par la SNCB. « Nos services techniques sont sur place mais nous ne pouvons pas encore prévoir quand la circulation sera rétablie », a précisé une porte-parole d’Infrabel, qui conseille dès lors aux voyageurs de consulter le site de la SNCB pour évaluer l’impact réel de l’incident sur leur trajet.

Le gestionnaire du réseau déplore une nette recrudescence des vols de câbles en cuivre qui, après un vol, sont remplacés par de l’aluminium, matériau moins cher et donc moins convoité. « Ces vols sont démoralisants pour nos équipes et nous travaillons en étroite collaboration avec la police afin que les auteurs ne restent pas impunis », rappelle Infrabel.

Source: Belga