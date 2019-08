Euro de cyclisme: l’Italien Dainese champion d’Europe au sprint chez les Espoirs, Gerben Thijssen 6e

L’Italien Alberto Dainese est devenu champion d’Europe espoirs (U23) en ligne samedi à Alkmaar aux Pays-Bas à l’issue d’une course de 138 kilomètres (soit 12 tours de 11,5 km). Il a très facilement remporté le sprint massif devant le Danois Niklas Larsen et l’Estonien Ralt Arm. Gerben Thijssen a du se contenter de la sixième place. L’équipe belge – Cédric Beullens, Stan Dewulf, Sébastien Grignard, Jens Reynders, Gerben Thijssen et Brent Van Moer – a rendu hommage au départ, par une minute de silence, à Bjorg Lambrecht, 22 ans, tragiquement décédé sur les routes du Tour de Pologne lundi.

Deux hommes – l’Italien Alexander Konychev et le Norvégien Jonas Iversby Hvideberg – ont fait la course en tête légèrement détachés poursuivis par deux autres coureurs (le Danois Mathias Jorgensen et le Tchèque Petr Kelemen) repris à 35 km du but par un peloton emmené par les Belges. Konychev s’est retrouvé brièvement seul à l’entame du dernier tour. Sous l’impulsion des Néerlandais, l’Italien a été repris à 1700 mètres de l’arrivée laissant place au sprint massif et surtout à son compatriote.

Côté belge encore, Cédric Beullens a été contraint à l’abandon suite à une chute.

Balayé par le vent, le parcours nécessite une constante surveillance et sera inspecté après le passage des espoirs. Le départ de la course pour élites dames a ainsi été décalé d’une demi-heure. Elles partiront à 13h30.

