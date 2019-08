Euro de basket U20 (d) – La Belgique éliminée par la Russie en demi-finales

La Belgique a été éliminée en demi-finales du championnat d’Europe de basket féminin pour les moins de 20 ans, après avoir été battue de justesse 51-50 par la Russie samedi à Klatovy en République Tchèque. Billie Massey a une nouvelle fois réussi un double-double (13 points-18 rebonds), le 5e de suite pour ce qui la concerne. Emmeline Leblon (12 points) et Lore Devos (10 points) l’ont bien épaulée, mais cela n’a pas suffi à éviter l’élimination, pour un point.

La Belgique jouera maintenant la petite finale dimanche (18h00) face au perdant de la seconde demi-finale, qui oppose la France à l’Italie samedi soir.

Les Belges avaient remporté leurs trois rencontres de poule pour terminer en tête de leur groupe B et affronter le quatrième du groupe A, la Lettonie en 8es de finale. Les filles de Pierre Cornia, déjà assurées de leur maintien en division A pour la saison prochaine, ont poursuivi sur leur lancée en écartant les Lettones (48-42) mercredi en 8e et les Polonaises (72-54) jeudi en quarts de finale.

Dans cette sélection U20, six joueuses étaient présentes au Mondial pour les moins de 19 ans à Bangkok, où la Belgique a finalement terminé quatrième le mois dernier: Emmeline Leblon, Eva Hambursin, Billie Massey (dans le cinq majeur en Thaïlande), Niki Heemels, Dominic Van Den Stock et Marie Peeters. Becky Massey est blessée.

