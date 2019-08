Euro d’athlétisme par équipes – Lindsey De Grande, qui se bat toujours contre la leucémie: « C’est beau d’être ici »

Lindsey De Grande a effectué un impresionnant come-back samedi à l’Euro d’athlétisme par équipes à Sandnes en Norvège. La détentrice du record national sur 1500 mètres en salle a terminé sa première compétition internationale depuis qu’elle a été confrontée à la leucémie en 2011. La maladie est désormais sous contrôle mais elle n’a pas encore disparu. Cela ne l’a pas empêché de se classer huitième du 3000 mètres. Le 3000 mètres s’est joué tactiquement avec un départ lent et un dernier kilomètre spectaculaire. Dans cette optique, De Grande a réussi à terminer à la huitième place en 10:01.30. « Je suis contente d’avoir rattrapé deux concurrentes dans le dernier tour », a débuté De Grande. « Je n’avais pas vraiment de réponse à l’accélération soudaine à 1000 mètres de la fin. Je ne me suis pas encore entraînée pour cela. Les séances d’entraînement les plus dures sont à peine abordées, car mon corps n’est pas encore prêt pour cela. Je suis un peu déçue, mais d’un autre côté, c’est bien d’être ici après seulement quelques mois de compétition. »

De Grande a continué à courir pendant sa maladie avant de pouvoir augmenter l’intensité ces derniers mois. « Je remarque que c’est toujours la seule chose qui me rend heureuse. Je le fais pour ce genre de course. J’espère qu’il y en aura encore, mais cela peut toujours être la dernière, donc j’essaie d’en profiter autant que possible. »

Source: Belga