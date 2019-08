Euro d’athlétisme par équipes – La Belgique 9e après la 2e journée à Sandnes

La Belgique pointe au 9e rang, sur 11, après la 2e des trois journées de la Première Ligue du Championnat d’Europe par équipes (nationales) d’athlétisme, samedi à Sandnes, en Norvège. Il faut terminer dans le top 7 pour éviter la relégation au niveau inférieur (3e niveau). Tout se jouera dimanche lors de la dernière journée. Chaque pays délègue un athlète dans chaque discipline et obtient des points en fonction de la place dans chaque épreuve. Le classement final se réalise en additionnant les points.

Samedi soir, la Belgique était 9e avec 111 points, derrière la Roumanie (7e, 118 pts) et la Slovaquie (8e, 116 pts). La Hongrie est 10e (108 pts), la Lituanie 11e (91 pts).

Le Portugal est leader avec 163 points devant les Pays-Bas (140) et la Norvège (139). Seul le premier sera promu en Super League.

Samedi, le relais belge (Elise Mehuys, Rani Rosius, Imke Vervaet et Manon Depuydt) a remporté le 4×100 m dames en 44.53, tandis que les Belges ont fini 3e du 4×100 m masculin en 40.07.

Jonathan Saccoor a remporté le 400 m en 46.43 et Renée Eykens a pris la 2e place du 800 m (2:05.24).

Classement après la 2e journée:

1. Portugal 163

2. Pays-Bas 140

3. Norvège 139

4. Turquie 137

5. Belarus 135

6. Irlande 120

7. Roumanie 118

8. Slovaquie 116

9. Belgique 111

10. Hongrie 108

11. Lituanie 91

