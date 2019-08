24 Heures de Zolder – La Norma de Longin/Longin/Corten/Maggi domine les six premières heures

La Norma de Bert Longin/Stienes Longin/Christoff Corten/Giorgio Maggi (Bel/Bel/Bel/Sui) a dominé le premier quart de course aux 24 Heures de Zolder. Entre divers problèmes et pénalités, la course s’est déjà quelque peu décantée. Comme attendu, les prototypes Norma dominent le début de course des 24 Heures de Zolder. Au cap des six heures, c’est celle de Bert Longin/Stienes Longin/Christoff Corten/Giorgio Maggi (Bel/Bel/Bel/Sui) qui domine la course. L’équipage n’a pas commis la moindre erreur et dispose déjà de deux tours d’avance sur la Norma des Belges Frank Thiers/Hans Thiers/Jeffrey Van Hooydonk/Gilles Magnus/Fred Bouvy, qui a connu plusieurs pénalités.

Ralentie par une sortie de piste alors qu’elle était en tête, la Norma des Belges Frédéric Vervisch/Kris Cools/Koen De Wit/François Bouillon occupe tout de même la 3e place, mais avec un retard de quatre tours. Á noter que Vervisch partage son temps ce week-end entre les 24 Heures de Zolder et l’ADAC GT Masters à Zandvoort, aux Pays-Bas.

Profitant des nombreuses neutralisations entre la 90e et la 180e minute de course, la Porsche de Dylan Derdaele/Marc Goossens/Nicolas Saelens/Lars Kern/Louis Machiels (Bel/Bel/Bel/All/Bel) est longtemps restée dans le sillage des prototypes. Mais la course ayant retrouvé son rythme, elle est désormais 5e et meilleure GT avec sept tours de retard.

Quant à Tom Boonen (Norma), il occupe la 8e place à 13 tours, gêné par une boîte de vitesse récalcitrante.

