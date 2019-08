WTA Toronto – Pliskova glisse en quarts à Toronto, Osaka N.1 mondiale lundi

La Japonaise Naomi Osaka va reprendre lundi la place de N.1 mondiale du classement WTA à la faveur de la défaite de Karolina Pliskova, vendredi, en quarts de finale du tournoi de Toronto. La Tchèque, battue par la Canadienne Bianca Andreescu 6-0, 2-6, 6-4, en 1h 49 min, ne peut plus doubler Osaka (actuelle N.2 mondiale), qui profite du double faux pas de Pliskova et de l’Australienne Ashleigh Barty, sortie dès le 2e tour.

Andreescu, 19 ans, affrontera en demie l’Américaine Sofia Kenin, qui a surpris la tête de série N.6, l’Ukrainienne Elina Svitolina 7-6 (7/2), 6-4.

Osaka affronte, elle, Serena Williams et ses 23 titres en Grand Chelem en quart de finale, leur première opposition depuis la finale de l’US Open l’année dernière, où la plus jeune l’avait emporté 6-2, 6-4.

Williams et Osaka se sont affrontées deux fois, les deux en 2018, et la Japonaise s’est à chaque fois imposée devant l’Américaine.

Source: Belga