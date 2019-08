Violente tornade au Luxembourg: 7 blessés

Sept personnes ont été blessées, dont l’une grièvement, lors du passage d’une tornade qui a balayé vendredi le sud-ouest du Luxembourg, selon un nouveau bilan du gouvernement. Une centaine de maisons ont également subi des dégâts avec des toitures arrachées.

Les rafales de vent ont atteint 128 km/heure, selon les services météorologiques.

La tornade a touché Bascharage et Pétange, des localités du sud-ouest du grand-duché, limitrophes de la Belgique et de la ville française de Longwy (Meurthe-et-Moselle) aux alentours de 17h30 vendredi.

Des vidéos montrant des toits et des cheminées s’envoler sous la puissance du vent ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Près d’une centaine d’habitations ont subi des dommages avec des toits envolés, selon le maire de Pétange, Pierre Mellina, interrogé par la télévision luxembourgeoise RTL.

D’autres images montrant des arbres arrachés, des véhicules endommagés et des routes bloquées ont également été diffusées.

Des routes ont été inondées et parfois coupées par des débris.

Le trafic ferroviaire entre Luxembourg-Ville et Longwy a aussi été perturbé, selon les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) qui ont annoncé un rétablissement progressif des liaisons.

Une cellule de crise a été mise en place par le gouvernement luxembourgeois.

Côté français, le passage de la tornade dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, l’un des 26 départements placés en vigilance orange vendredi, a occasionné des dégâts mais sans faire de blessés, a-t-on appris auprès de la préfecture.

« Une trentaine de maisons ont été détériorées à Longwy et Herserange, deux communes limitrophes et la toiture d’une école à Longwy a été particulièrement dégradée », a indiqué la préfecture.

Les pompiers ont réalisé une soixantaine d’interventions, principalement dans le nord du département aux alentours de 18H00.

« Le phénomène (était) en train de se calmer en évoluant vers un phénomène de pluie classique en début de soirée », selon la préfecture.

Dans la Meuse, les sapeurs-pompiers sont intervenus à une centaine de reprises environ, entre 16H30 et 21H00, « essentiellement pour des toitures envolées, quelques inondations d’entreprises ou de maisons », notamment à Verdun et deux communes au sud de la ville, Ancemont et Dieue-sur-Meuse, ont-ils indiqué à l’AFP.

source: Belga