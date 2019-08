Trump réaffirme son soutien sans faille à la détention d’arme à feu

Donald Trump a confirmé vendredi avoir discuté avec la NRA, le puissant lobby des armes à feu, et il a assuré être le plus fervent défenseur du droit des Américains à détenir une arme. Six jours après les deux fusillades qui ont ensanglanté, une énième fois, les Etats-Unis, à El Paso, au Texas et à Dayton dans l’Ohio, le président des Etats-Unis a exhorté à tenir les armes hors de portée des « personnes malades mentalement et dérangées ».

« J’ai aussi parlé avec la NRA et d’autres afin que leurs opinions tranchées puissent être pleinement représentées et respectées », a tweeté Donald Trump, au lendemain d’un communiqué de la National Rifle Association qui exprimait son opposition au durcissement des lois sur les armes individuelles.

Wayne LaPierre, chef de la NRA – organisation qui a contribué à financer la campagne de M. Trump à hauteur de 30 millions de dollars – avait confirmé s’être entretenu de manière privée avec le dirigeant républicain.

« Je suis le plus grand défenseur du Deuxième amendement qu’il puisse y avoir », a tonné le locataire de la Maison Blanche, en référence au droit constitutionnel – sujet à interprétation – de détenir une arme.

« Mais nous devons tous travailler pour le bien et la sécurité de notre pays. Des mesures de bons sens peuvent être prises pour le bien de tout le monde », a-t-il poursuivi.

L’Amérique est en deuil après les deux fusillades et le débat sur les armes a repris tout en tournant à vide, comme après chaque drame. La question divise les Américains et leurs parlementaires.

« Des discussions sérieuses ont lieu entre les leaders du Sénat et de la Chambre sur des vérifications judicieuses d’antécédents » (judiciaires et psychiatriques), a aussi tweeté Donald Trump.

